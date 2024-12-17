В Совфеде сочли неконституционной инициативу о штрафах за дарение алкоголя

Член Совета Федерации Наталия Косихина сочла, что законопроект, запрещающий жителям России дарить алкоголь в качестве подарка, поддержать невозможно. Об этом она сказала в интервью РИА Новости.

17 декабря депутат Государственной думы от Либерально-демократической партии России Андрей Свинцов предложил ввести штрафы до 100 тыс. рублей для граждан, которые дарят на праздники алкоголь.

Сенатор напомнила, что, согласно российской Конституции, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни.

«Поэтому в данном виде и при всем уважении не смогу поддержать данный законопроект», — сказала Косихина.

Она отметила, что потребление алкоголя вредит здоровью человека, однако чрезмерная борьба с этим может дать обратный эффект. По ее мнению, противодействовать алкоголю следует через пропаганду здорового образа жизни, рекламу в СМИ, показы медицинских передач на данную тему.

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива.