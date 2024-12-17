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В Госдуме предложили штрафовать россиян, которые дарят алкоголь

Депутат Свинцов предложил штрафовать на 100 тысяч рублей за дарение алкоголя

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Frank Roder/ Global Look Press

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил ввести штрафы до 100 тыс. рублей для граждан, которые дарят на праздники алкоголь. О своей инициативе он написал в Telegram-канале.

В стране необходимо вводить «жесткую и бескомпромиссную» пропаганду против алкоголя, считает депутат.

По его словам, близким людям, друзьям или коллегам неприемлемо дарить то, что наносит колоссальный вред здоровью.

В пояснительной записке к разработанному депутатом законопроекту говорится, что в РФ в последние четыре года выросло потребление алкоголя, при этом действующие меры борьбы не помогают.

«Законопроектом предлагается ввести запрет на дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции, а вместо этого предлагается делать подарки исключительно в форме положительных, несущих пользу вещей, например: абонемент в спортивный зал, сертификат на дополнительное образование, билеты в кино, музеи и театры, познавательные книги, полезные продукты питания, цветы, детские игрушки, товары для дома, сувениры, сделанные своими руками, связанные с общими воспоминаниями, всё то, что будет действительно приносить людям радость и удовольствие», — сказано в пояснительной записке к документу.

Свинцов предлагает штрафовать граждан за «алкогольные подарки» на пять тыс. рублей, должностных лиц — на 35-50 тыс. рублей, юрлиц — на 100 тыс. рублей.

14 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал идею о запрете скидок на алкогольную продукцию.

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива.

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