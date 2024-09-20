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В Китае растет число разводов

Китайское правительство пытается бороться с возросшим числом разводов в стране

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Eloisa Lopez/Reuters

По официальным данным Национального бюро статистики Китая, уровень брачности в стране стремительно падает: с 13 миллионов в 2013 году до менее 7 миллионов в 2022 году. Это самый низкий показатель с момента начала ведения учета в 1985 году, пишет CNN.

В прошлом году в стране наблюдался небольшой рост вступления в браки. Речь идет о росте до 8 миллионов человек, но власти по-прежнему обеспокоены этой тенденцией.

Число разводов резко возросло, достигнув рекордного показателя в 4,7 миллиона в 2019 году, что в четыре раза больше, чем два десятилетия назад.

Правительство попыталось обратить вспять этот процесс и ввело в 2021 году новый закон, требующий от пар пройти 30-дневный период «остывания» перед разводом. Это привело к временному снижению, но с тех пор число разводов снова подскочило, увеличившись на 25% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Это привело к усугублению демографического кризиса, с которым столкнулась вторая по величине экономика мира. Кризис происходит на фоне замедления экономики, быстрого старения населения и того факта, что после десятилетий политики «одна семья — один ребенок» все меньше женщин рожают детей.

Ранее психолог объяснил, поможет ли примирительная процедура снизить число разводов.

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