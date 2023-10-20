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В Госдуме объяснили, почему россияне стали отказываться от брачных договоров

Депутат Чаплин: россияне перестали заключать брачные договоры из-за пандемии

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Depositphotos

С прошлого года жители России стали реже заключать брачные договоры. Количество браков на этом показателе не отразилось – оно осталось большим. Такую ситуацию можно объяснить тем, что на фоне пандемии коронавируса жители пересмотрели свое отношение к семье, заявил в беседе с телеканалом «360» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Если в 2021 году россияне, по данным Росстата, заключили 150 тысяч брачных контрактов, то в прошлом году это количество снизилось до 107,1 тысячи, а за девять месяцев этого года заключено 82,3 тысячи контрактов.

Во время пандемии отмечалось рекордное число разводов, напомнил депутат. Однако, несмотря на это, по его мнению, люди стали больше ценить семью, осознавать ценность проведенного с близкими времени.

«Заключать или нет брачный договор — дело каждой семьи, и это вовсе не говорит, что такая семья разведется», — добавил Чаплин.

Практика заключения брачных договоров распространена, преимущественно, в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, в то время как, к примеру, на Кавказе их заключают крайне редко, отметил депутат.

Также Чаплин призвал не ориентироваться на статистику, отметив, что до конца года ситуация может измениться.

Напомним, наканунестало известно, что люди с большой семьей и в браке оказались самыми счастливыми в России. В целом, по результатам исследования средний балл счастливых людей в России вырос и составил 7,7.

Ранее сообщалось, что супруга экс-президента США Мелания Трамп в третий раз пересмотрела условия брачного договора, подробности – в материале «Газеты.Ru».

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