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Россиян предупредили о самых опасных сочетаниях алкоголя и новогодних блюд

Врач Ломова: не стоит закусывать фруктами и соленьями за новогодним столом

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Алкоголь сочетается далеко не со всеми продуктами, поэтому за новогодним столом следует быть осторожнее, чтобы не навредить себе, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова.

В частности, по ее словам, не рекомендуется закусывать спиртные напитки. Алкоголь и так в своем составе содержит сахар, а вместе со сладким уровень глюкозы в крови повышается в несколько раз, что является крайне вредным для людей с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, а также для людей с ожирением и избыточным весом.

«Не рекомендуется сочетать алкогольные напитки и с фруктами. Они содержат в своем составе фруктозу — сахар, который при сочетании с алкоголем оказывает неблагоприятное действие на поджелудочную железу и печень», — добавила Ломова.

Также врач не рекомендует сочетать алкоголь с солеными продуктами. Большое количество соли дестабилизирует водный баланс в организме, что приводит к появлению отечности, увеличивает нагрузку на почки и сердце. Такое сочетание особенно опасно для людей, страдающих гипертонической болезнью.

По ее словам, следует быть осторожнее и с острыми закусками — при сочетании с алкоголем острые продукты могут негативно влиять на слизистые желудочно- кишечного тракта, вызывая воспаление.

Еще один продукт, который может быть опасен в сочетании с алкоголем — жареное мясо. Злоупотребление им способствует набору веса, а в сочетании с алкоголем негативно влияет на работу печени и поджелудочной железы.

«Не рекомендуется смешивать разные виды алкоголя, лучше отдать предпочтение одному виду напитка. А от употребления коктейлей желательно отказаться, ведь они содержат в себе очень большое содержание сахара. Кроме того, лучше не смешивать алкоголь и газированные напитки, так как они способны ускорить наступление опьянения», — добавила гастроэнтеролог.

В заключение она посоветовала не злоупотреблять алкоголем в целом, а также не забывать об употреблении чистой воды в течение всего застолья.

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