Россиянам назвали опасности езды на машине в снегу

Движение на автомобиле, на котором скопилась шапка снега, ведет к ДТП и повреждению лакокрасочного покрытия. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева.

«Теплый воздух в салоне нагревает крышу. Это приводит к тому, что в месте контакта снега с вашим авто образуется водяная пленка. И как только автомобиль начинает ускоряться или замедляться, вся масса снега, скопившаяся на крыше, может прийти в движение», — приводит агентство слова Васильева.

Если при этом на крыше есть песок и грязь, там образуются царапины, и может быстро возникнуть коррозия, потому что автопроизводители часто не подвергают крышу оцинковке, аргументировал эксперт. На высокой скорости снег и лед могут нанести значительный ущерб автомобилям, следующим позади. Кроме того, подтаявшая снежная шапка с крыши машины может съехать на лобовое стекло при торможении, сломать «дворники» и перекрыть обзор водителю.

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