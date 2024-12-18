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Российский профессор прокомментировал видео с неопознанными беспилотниками в США

Профессор Портнов: неопознанные дроны в США могут быть обычными квадрокоптерами

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Shutterstock

Профессор Московского института электронной техники Евгений Портнов в беседе с kp.ru прокомментировал видео с неопознанными беспилотниками в США.

В частности, он оценил ролик, который один американец 4 декабря снял в Нью-Джерси.

«Это явно квадрокоптер, такие чаще всего используют гражданские службы. Более четко это можно рассмотреть на стоп-кадрах», — сказал ученый.

Он заявил, что просмотрел еще несколько видео, на которых также запечатлены обычные квадрокоптеры. По словам Портнова, иногда у этих беспилотников отсутствуют световые маячки, а иногда владельцы БПЛА сами вешают на них дополнительную разноцветную подсветку.

«Причина шквала сообщений о загадочных дронах может быть связана с общемировой тревожностью — появляется повышенное внимание к тому, что прежде не вызывало интереса. Чего точно не стоит искать в этих объектах, так это мистики и инопланетного вторжения», — добавил профессор.

13 декабря избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают американцы. Он признал, что «загадочные дроны» появляются над всей страной. Трамп отметил, что такое вряд ли может происходить без ведома правительства.

12 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что федеральные ведомства пока не могут точно определить, что именно за дроны замечают жители Нью-Джерси. При этом, по его словам, в ходе расследования не обнаружены никакие риски для национальной безопасности или для граждан, а активность беспилотников не выглядит зловредной или криминальной.

Ранее в США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов.

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