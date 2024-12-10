В США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов

В американском штате Нью-Джерси необходимо ввести ограниченный режим чрезвычайного положения из-за сообщений о появлении неопознанных дронов в небе. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Джон Брэмник, передает телеканал ABC News.

Режим ЧП позволит запретить все беспилотники, пока общественность не получит соответствующих разъяснений, отметил он.

Представитель ФБР заявил, что агентство «делает все возможное, чтобы выяснить, что происходит».

«Общественность может продолжать звонить на нашу линию 800 или отправлять сообщения онлайн, мы действуем по каждой существенной зацепке, которую получаем», — сказал он.

Известно об 11 подтвержденных случаях наблюдения дронов с 13 ноября, сообщил телеканал.

Высокопоставленный американский чиновник в беседе с ABC News добавил, что правоохранительные органы имеют ограниченные полномочия для фактического пресечения подобной деятельности беспилотников.

Во вторник сообщалось, что в Нью-Йорке и Филадельфии очевидцы сообщили о множестве случаев, когда наблюдали таинственные беспилотники в небе. Кроме того, с середины ноября местные жители из нескольких округов Нью-Джерси сообщали о скоплениях дронов, позже то же самое начало происходить в Пенсильвании и Статен-Айленде в Нью-Йорке.

Ранее США вновь зафиксировали неопознанные дроны над своими базами в Великобритании.