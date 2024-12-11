Россиян предупредили о подорожании платного обучения в 2025 году

Цены на платное образование в российских вузах вырастут на 10% в 2025 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Я думаю, что цены на платное обучение в 2025 году вырастут примерно на 10%. Во-первых, ожидается инфляция по итогам 2024 года выше 7%. Во-вторых, важно напомнить, что наибольшую долю в структуре затрат поставщика образовательных услуг высшего образования занимает оплата труда, а в 2025 году планируется индексация оплаты труда преподавателей вузов на 13,2%. Важно напомнить, что приказом Минобрнауки России на 2025/26 учебный год утверждено 592 017 бюджетных мест, поэтому у россиян есть выбор: идти учиться за счет бюджетных средств или за счет собственных средств», — отметил экономист.

По его словам, на платное обучение можно взять образовательный кредит. Балынин назвал ключевым преимуществом такого займа то, что государство субсидирует расходы по обслуживанию кредита. По словам экономиста, студенту нужно платить только 3% годовых, а обслуживание по ставке более чем 19% годовых будет компенсироваться за счет средств федерального бюджета. Срок данного кредита составляет период обучения, увеличенный на 15 лет и 9 месяцев: на протяжении всего это срока действует льготная ставка.

Еще одно преимущество образовательного кредита в том, что его можно брать не только на весь период обучения, но и на один семестр или учебный год, уточнил экономист.

В 2024 году средняя стоимость обучения в российских вузах на программах бакалавриата и специалитета очной формы составляет около 200 882 рублей в год. Однако в ведущих университетах страны цены значительно выше. Например, в Московском физико-техническом институте (МФТИ) средняя стоимость обучения на 2024/25 учебный год составляет около 560 тыс.рублей, что связано с планомерным повышением цен для соответствия затратам на подготовку студентов. В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) стоимость обучения по некоторым программам достигает 740 тыс.рублей в год.

Ранее россиян предупредили о росте цен в январе 2025 года.