В РФ в 2025 году изменят порядок поступления граждан в вузы

Министерство науки и высшего образования РФ изменило порядок поступления граждан в вузы, а также скорректировало правила целевого набора студентов. Об этом пишет РБК.

Ожидается, что нововведения вступят в силу в марте 2025 года и продолжат действовать до сентября 2029 года.

В этот период учебные заведения должны будут завершать прием абитуриентов-бюджетников, поступающих в бакалавриат и специалитет по приоритету, 2–3 августа. Основной этап приема на обучение на бюджетной основе для остальных граждан будет длиться до 6–7 августа, а дополнительный — до 10–11 августа. Прием на платные места, в свою очередь, надо будет заканчивать до 30 сентября включительно.

Что касается зачисления на магистерские программы, вузы обяжут завершать соответствующий процесс до 29 августа в рамках основного приема и до 20 сентября в рамках дополнительного приема. Зачисление граждан на обучение на платной основе будет продолжаться до конца сентября.

Комментируя ситуацию, глава отдела организации приема Университета ИТМО Алексей Итин назвал «несколько спорным» решение министерства образования и науки о завершении приема на обучение в магистратуре на бюджетной основе в августе. Он выразил уверенность, что из-за этого у абитуриентов будет довольно нервное лето.

При этом профильное ведомство решило внести корректировки и в правила целевого набора студентов. Специалисты призвали отказаться от включения соответствующих мест в учебных заведениях в общий конкурс и вместо этого перевести их в отдельный целевой набор.

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