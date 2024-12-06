Россиянам объяснили, как новые правила приема в вузы помогут абитуриентам

Введенные в России единые сроки приема в вузы улучшат положение абитуриентов, поступающих в первом потоке. Теперь им не придется ждать конца августа, чтобы узнать, прошли они конкурс или их места получили поступающие второй волны. Об этом Общественной Службе Новостей заявил председатель комиссии по образованию Научного совета при Президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Напомним, Минобрнауки ввело изменения в порядок поступления в вузы. С 2025 года учебные заведения должны будут завершать прием абитуриентов-бюджетников, поступающих на бакалавриат и специалитет по приоритету, 2–3 августа. Основной этап приема на обучение на бюджетной основе для остальных граждан будет длиться до 6–7 августа, а дополнительный — до 10–11 августа.

По мнению эксперта, такой подход поможет поступающим. Так, раньше были случаи, когда абитуриент набирал необходимый для поступления балл и готов был принести в вуз оригиналы документов, однако на его место брали другого человека из августовского набора. Теперь таких ситуаций не будет, подчеркнул Володарский.

«Дети просто будут понимать, поступили они или не поступили», — подчеркнул он.

Поступление в вузы для абитуриентов, идущих на бакалавриат или специалитет в первой волне, выглядело как лотерея. Теперь же к середине августа они будут точно знать, приняли их или нет, и в какой вуз нужно сдавать оригиналы документов, заключил эксперт.

Ранее выпускникам дали советы, как без паники успеть подготовиться к поступлению.