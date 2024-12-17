Девятиклассник пытался устроить поджог в отделении почты в Ленобласти

В Тихвине подросток пытался поджечь горючую жидкость в почтовом отделении. Об этом сообщает 78.ru.

15-летний ученик девятого класса пытался устроить пожар в отделении почты, разлив горючую жидкость. По данным 78.ru, несовершеннолетний действовал по указанию неизвестных.

Поджигателя задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. По словам матери молодого человека, сын не жаловался на то, что получал звонки или сообщения от неизвестных, никаких проблем у него не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Свердловской области неизвестный злоумышленник пытался поджечь здание областного военкомата. Инцидент произошел накануне возле здания военкомата Свердловской области. По словам очевидца произошедшего, неизвестный молодой человек как минимум дважды метнул бутылки с зажигательной смесью и попал в дверь здания.

Ранее подросток пытался устроить пожар в здании администрации и банка в Приморье.