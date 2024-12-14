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В Екатеринбурге неизвестный забросал военкомат коктейлями Молотова

URA.ru: в Екатеринбурге неизвестный поджег двери областного военкомата

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В Свердловской области неизвестный злоумышленник пытался поджечь здание областного военкомата. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел 13 декабря возле здания военкомата Свердловской области. По словам очевидца произошедшего, неизвестный молодой человек как минимум дважды метнул бутылки с зажигательной смесью и попал в дверь здания.

Злоумышленник выбил стекло входной двери, огнем повреждена часть входной группы. В региональном МВД и военкомате факт произошедшего пока не прокомментировали.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.

Ранее в Петербурге пенсионер устроил поджог на железной дороге.

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