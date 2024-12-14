Мужчина из Большого Камня поджег банк и администрацию по инструкции аферистов с Украины

Житель Большого Камня поджег здание, так как стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После задержания 23-летний молодой человек рассказал, что телефонные мошенники с Украины убедили его взять кредит в банке. Позже он понял, что его обманули.

Спустя какое-то время аферисты снова позвонили местному жителю, представились сотрудниками спецслужб и предложили поджечь здание администрации и банк. Такие действия якобы могли избавить задержанного от долга.

«Они выслали инструкцию, как собрать коктейль Молотова, и давали последующие указания по телефону», – сообщается в публикации.

Следуя рекомендациям, молодой человек разбил стекло в офисе банка и устроил поджог. Помимо этого, по данным Telegram-каналов, он пытался устроить пожар и в администрации. Также огонь охватил машины пожарной службы.

В результате огонь в первом здании потушили быстро, о том, что происходило на двух других локациях, не сообщается.

Ранее в Благовещенске четыре человека попытались поджечь военкомат и получили сроки до 17 лет.