Захарова высмеяла заявление Госдепа США о непричастности к покушению на Кириллова

Заявление американских властей о непричастности к покушению на начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворно. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его <…> и бесконтрольно поставляет оружие», — отметила дипломат.

Она напомнила, что в Вашингтоне ни разу не осудили ни одного совершенного Украиной теракта.

Так Захарова отреагировала на заявление официального представителя американского госдепартамента Мэттью Миллера, который заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве.

Теракт, в результате которого не стало генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрыв зафиксировали в районе 06:10 утра. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу.

Ранее эксперт допустил участие британских служб в теракте против Кириллова.