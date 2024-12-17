Названа причина гибели двух мужчин в кабине грузовика в Москве

В кабине грузовика на востоке Москвы двое мужчин умерли из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Предварительная причина — неисправная автомобильная печка», — уточнили в публикации.

По данным канала, на месте происшествия до сих пор дежурят правоохранители, зону вокруг машины оцепили.

Вечером во вторник, 17 декабря, стало известно, что в Москве сотрудники экстренных служб обнаружили тела двух человек в кабине грузовика Ford Transit. Автомобиль был припаркован возле одного из домов на улице Суздальской в районе Новокосино. Изначально погибших увидели через окно прохожие, которые и вызвали на место сотрудников полиции и врачей.

12 декабря стало известно, что в Свердловской области четыре ребенка получили отравление угарным газом. Предварительно, причиной инцидента могла стать неисправность датчика автоматического отключения газовой колонки.

Ранее трое детей отравились угарным газом из-за водонагревательной колонки в Дагестане.