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Трое детей отравились угарным газом из-за водонагревательной колонки в Дагестане

В Дагестане трое детей отравились газом из-за водонагревательной колонки

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Телеграм-канал «Мой Дербент»

В Дагестане трое детей получили отравление угарным газом из-за водонагревательной колонки. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Дербент».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в квартире многоэтажного дома, расположенного на Красноармейской улице. Трое детей в возрасте 7, 11 и 16 лет отравились угарным газом. Информации об их состоянии не поступало.

Сообщается, что причиной случившегося, предварительно, стала утечка газа из водонагревательной колонки. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Петербурге соседка спасла семью с двумя детьми, которая отравилась газом. Она обнаружила членов семьи «в состоянии смешанного сознания» и сразу же вызвала на место бригаду скорой помощи. Оказалось, что в доме был открыт вентиль газового баллона.

Ранее россиянка попала в больницу, отравившись освежителем воздуха.

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