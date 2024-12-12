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Четверо детей отравились угарным газом в российском городе

В Свердловской области четверо детей отравились угарным газом

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Свердловской области четыре ребенка получили отравление угарным газом. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 12 декабря в городе Дегтярске. Четверых детей 2008, 2010, 2013 и 2024 годов рождения доставили в медицинское учреждение. Им диагностировали отравление угарным газом и госпитализировали. Состояние троих оценили как удовлетворительное, однако один из малолетних находится в тяжелом состоянии.

Предварительно, причиной инцидента могла стать неисправность датчика автоматического отключения газовой колонки. Специалисты также установили отсутствие тяги в дымоходе. Отмечается, что в помещении в момент отравления детей находилась мать несовершеннолетних, она не пострадала.

По факту произошедшего проводится проверка. Действиям органов и организаций по обследованию дымоходов и вентканалов, а также осмотру газового оборудования дадут оценку.

Ранее трое детей отравились угарным газом из-за водонагревательной колонки в Дагестане.

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