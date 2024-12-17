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В Москве прохожие заметили мертвых людей в кабине грузовика

SHOT: в Москве в кабине грузовика найдены тела двух человек

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Москве сотрудники экстренных служб обнаружили тела двух человек в кабине грузовика Ford Transit. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, автомобиль был припаркован возле одного из домов на улице Суздальской в районе Новокосино. Изначально погибших увидели через окно прохожие, которые и вызвали специалистов.

Как пишет SHOT, машина была закрыта, и дверь пришлось вскрывать специальным инструментом.

17 декабря сообщалось, что в хостеле в Москве нашли тело бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Известно, что накануне мужчина поздравил свою экс-супругу с днем рождения.

14 декабря в индийском ресторане на курорте Гудаури в Грузии сотрудники МВД нашли 12 тел без следов насилия. Предполагается, что причиной смерти стал стоящий рядом со спальнями погибших генератор, который работал ночью из-за отключения электричества.

Ранее в Саранске похоронили молодую девушку, которая погибла во время отпуска в Катаре.

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