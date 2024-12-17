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В Минобрнауки заявили о планах посвятить 2025 год новой модели образования

Фальков: 2025 год будет посвящен переходу на новую модель высшего образования

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Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как указали в Минобрнауки, Фальков провел совещание «О предварительных итогах 2024 года и планах на 2025 год» с ректорами российских университетов. В ходе мероприятия министр в числе прочего заявил, что ведомство сохраняет системные меры поддержки вузов. Среди них строительство кампусов, создание передовых инженерных школ и молодежных лабораторий.

11 декабря доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин поделился с «Газетой.Ru» прогнозом, что в 2025 году цены на платное образование в российских вузах вырастут на 10%. В 2024 году средняя стоимость обучения в российских вузах на программах бакалавриата и специалитета очной формы составляет около 200 882 рублей в год. Однако в ведущих университетах страны цены значительно выше.

Ранее эксперт раскрыл технологию, которая заменит ЕГЭ в школах.

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