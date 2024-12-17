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В Курске арестовали жительницу Приангарья за попытку перейти на сторону ВСУ

Суд в Курске арестовал жительницу Иркутской области за покушение на госизмену

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Суд в Курске заключил под стражу жительницу Иркутской области, обвиняемую в попытке попасть на украинскую территорию для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы по региону.

«Савельевой С. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.

Светлана Савельева специально приехала в Курскую область, чтобы перейти линию боевого соприкосновения в районе города Суджи. Женщину задержали правоохранители.

В середине декабря Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 11 годам колонии 46-летнюю жительницу Мариуполя, которая шпионила для Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В начале ноября прокуратура Запорожской области обвинила трех украинцев в организации и исполнении терактов в Мелитополе.

Ранее IT-специалиста из Москвы осудили за госизмену в пользу США.

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