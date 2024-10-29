IT-специалиста из Москвы осудили за госизмену в пользу США

IT-специалист из московской фирмы получил более десяти лет тюрьмы за госизмену в пользу США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Московский городской суд признал виновным в совершении государственной измены в пользу США Дадобоева Фируза Темирбоевича, 1977 года рождения, IT-специалиста одной из столичных коммерческих фирм, имеющего двойное гражданство», — говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что суд приговорил его к 13 с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, Дадобаев должен будет заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Как установило следствие, IT-специалист располагал сведениями, составляющими гостайну. Мужчина собирался передать их представителю американской разведки и для этого установил контакт с ЦРУ.

Дадобаева задержали в октябре 2022 года при попытке передачи секретных данных.

До этого в Генпрокуратуре РФ сообщили, что гражданин Украины Евгений Мельничук предстанет перед судом в Крыму по обвинению в шпионаже в пользу Киева. По данным следствия, с декабря по октябрь украинец собирал данные о расположении российских войск и передавал их в министерство обороны Украины.

Ранее в ЛНР отправили в колонию украинскую шпионку.