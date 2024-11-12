В ДНР осудили жительницу Мариуполя за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 11 годам колонии 46-летнюю жительницу Мариуполя, которая шпионила для Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.

По данным следствия, с мая по июль 2023 года Ольга Пичурина сотрудничала с ГУР, собирая информацию о местоположении войск нацгвардии РФ в Мариуполе и передавая эти данные украинской стороне. Сведения, полученные разведкой противника от местной жительницы, могли быть использованы для нанесения ударов по российским военным.

«Женщина была признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил Пичурину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.

2 ноября прокуратура Запорожской области обвинила трех украинцев в организации и исполнении терактов в Мелитополе. По версии следствия, житель Мелитополя вместе с сожительницей и родственницей организовали покушение на жизнь начальника станции предприятия «Мелитопольские железные дороги».

В конце октября белгородский суд признал виновной гражданку Украины в сборе данных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что женщина, временно проживая в Белгороде, собирала и передавала ВСУ через интернет-мессенджер данные о дислокации российских военных.

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