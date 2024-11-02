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Трех граждан Украины обвинили в совершении терактов в Мелитополе

Прокуратура РФ обвинила трех украинцев в совершении терактов в Мелитополе

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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Прокуратура Запорожской области обвинила трех украинцев в организации и исполнении терактов в Мелитополе. Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, житель Мелитополя вместе с сожительницей и родственницей организовали покушение на жизнь начальника станции предприятия «Мелитопольские железные дороги».

«Установили взрывные устройства в местах проживания должностных лиц и впоследствии привели в действие СВУ. В результате потерпевшие получили ранения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там добавили, что в июле 2022 года подозреваемые пытались подорвать железнодорожные пути в Мелитополе. Однако заложенное СВУ заметил железнодорожный обходчик.

Кроме того, в 2023 году они также подложили взрывное устройство под автомобиль директора МУП «Городской транспорт» Мелитополя, отметило ведомство. В результате произошедшего он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В прокуратуре сообщили, что уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

В октябре в Запорожский областной суд в Мелитополе приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского гражданина за шпионаж. Следствие установило, что украинец собирал и передавал через мессенджер сотруднику военной разведки Украины информацию о дислокации личного состава, вооружения и военной техники армии России.

Ранее жителя Запорожья осудили за призывы к сбору данных о войсках РФ.

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