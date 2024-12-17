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Пожар в кафе в Марий Эл локализовали на площади 500 квадратных метров

МЧС: в марийской деревне Данилово пожар в кафе локализовали на 500 «квадратах»

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МЧС России

В Республике Марий Эл спасатели локализовали пожар на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, пожар произошел в одноэтажном здании на крыше кафе в деревне Данилово. Сотрудники МЧС оградили от огня ближайшие постройки. На месте инцидента задействованы 41 специалист и 13 единиц спасательной техники.

В ночь на 13 декабря произошел крупный пожар на складе в Новосибирске. Огонь распространился на площади в 3 тыс. кв. м и быстро распространялся из-за сильного ветра. В итоге спасатели локализовали пламя на площади 5 тыс. «квадратов».

Прокуратура после случившегося организовала проверку, во время которой оценит законность действий собственника здания и эксплуатирующих организаций по обеспечению пожарной безопасности. Позже начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что крупный пожар в производственно-складском здании в Новосибирске мог начаться из-за аварийного режима работы электрической сети.

Ранее в Калининграде сотрудники МЧС предотвратили взрыв при пожаре.

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