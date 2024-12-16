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Путин: Россия сохраняет политику ядерного сдерживания, а не бряцания ядерным оружием

Путин заявил, что доля современных вооружений в ядерных силах РФ достигла 95%

Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, потенциал и сбалансированное развитие этих сил будет поддерживаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

«Ускоренными темпами идет переоснащение армии и флота на современные образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95 процентов», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, Россия сохраняет политику ядерного сдерживания, а не бряцания ядерным оружием.

Он добавил, что в российские войска поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием ИИ.

12 декабря главнокомандующий военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что российские военные завершили модернизацию морской группировки ядерных сил страны.

Ранее Лукашенко поручил обеспечить размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.

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