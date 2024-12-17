Один из затонувших в Черном море танкеров не имел документов для плавания

Потерпевший крушение танкер «Волгонефть 239» не имел действующих документов, разрешающих плавание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестровой книги Российского Речного Регистра.

По информации агентства, судно «Волгонефть 239» было построено в 1973 году — на момент крушения танкеру был 51 год.

«Состояние судна — 08 — Приостановлено действие документов», — сказано в реестровой книге.

Накануне стало известно, что из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», по предварительным оценкам, вытекло в Черное море около 3,7 тысячи тонн мазута.

Танкеры потерпели крушение утром 15 декабря. Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Авария вызвала значительный разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. Специалисты применяют сорбенты и нефтеловушки для локализации загрязнения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в РФ оценят экологический ущерб после крушения танкеров в Керченском проливе.