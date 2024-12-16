В РФ оценят экологический ущерб после крушения танкеров в Керченском проливе

Специалисты Росрыболовства постоянно мониторят ситуацию в Керченском проливе после аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

«Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и ВНИРО проанализировать ситуацию. Создана рабочая группа, специалисты направлены на место», — говорится в сообщении.

По данным канала, для комплексного изучения масштабов необходима разведка с воздуха и забор проб воды. Специалисты отметили, что после стабилизации погодных условий будет дана оценка ущерба, нанесенного биоресурсам.

15 декабря в акватории Керченского пролива в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, эвакуированы более 10 моряков.

Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра 16 декабря из-за плохих погодных условий. Первым сигнал бедствия подал танкер «Волгонефть-212», перевозивший около 4,3 тыс. тонн мазута. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько тонн мазута перевозили поврежденные танкеры «Волгонефть».