Спасатели эвакуировали всех членов экипажа танкера «Волгонефть-239»

Спасатели благополучно эвакуировали всех членов экипажа танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена. Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег», — говорится в сообщении.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель. Спасатели эвакуировали более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако операция по спасению его экипажа была отложена до утра 16 декабря. Причиной для этого стало ухудшение погодных условий.

Первым сигнал бедствия подал танкер «Волгонефть-212». В момент крушение на его борту было 4,3 тыс. тонн мазута, разлив которого угрожает экологии региона. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности о состоянии экипажа танкера «Волгонефть-239».