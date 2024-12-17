Матвиенко заявила о провале «мусорной реформы»

«Мусорная реформа», начавшаяся шесть лет назад, оказалась похожа на деградацию и регресс. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает Telegram-канал верхней палаты парламента.

«Что касается сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, — здесь большие надежды возлагались на так называемую мусорную реформу. Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов. Однако на деле все забуксовало», — сказала председатель Совфеда.

Матвиенко добавила, что за время реализации программы региональные операторы получили сотни миллионов рублей доходов. Однако по ее словам, они оказались никому не подотчетны.

Председатель Совфеда отметила, что за последние полгода ситуация с «мусорной реформой» улучшилась. В частности, в российских регионах создали региональные штабы, которые контролируют реализацию программы.

В начале ноября президент России Владимир Путин заявил, что в регионах по-прежнему существует проблема с твердыми коммунальными отходами. Глава государства поручил обеспечить более плотную работу с операторами.

Ранее Путин спросил Мантурова, где деньги на строительство мусоросжигающих заводов.