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Путин поручил решить проблему с отходами в регионах

Путин призвал региональные власти решить проблему с твердыми отходами

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Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

На встрече с главой Хакасии Валентином Коноваловым президент Владимир Путин отметил, что в российских регионах по-прежнему существует проблема с твердыми коммунальными отходами, о которой неоднократно упоминали жители. Президент подчеркнул, что данный вопрос требует внимания и разрешения со стороны властей.

«И у вас [в Хакасии] тоже эта проблема существует. Надо с операторами поплотнее работать, помогать им, конечно, но и выстраивать работу так, чтобы они исполняли свои обязательства», — сказал глава государства.

В конце октября информационное агентство «Хакасия» сообщало, что местные жители периодически выражают недовольство по поводу накопления мусора возле контейнеров, включая случаи, когда твердые коммунальные отходы не вывозились с одной из площадок в Абакане.

Термин «твердые коммунальные отходы» (ТКО) был введен после принятия поправок к закону «Об отходах производства и потребления» в 2014 году в рамках подготовки к «мусорной реформе». К ТКО относятся пищевые остатки, упаковки, использованные средства личной гигиены, одежда, обувь, игрушки, вышедшая из строя бытовая техника, а также мелкие строительные отходы, такие как остатки обоев.

Накануне псковский депутат Олег Брячак посоветовал горожанам, которые недовольны уборкой мусора в Пскове, пожить в Индии.

Ранее в Сибири нашли новый способ извлечения золота из отходов.

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