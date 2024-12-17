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Следователи допрашивают свидетелей по делу об убийстве начальника войск РХБЗ

СК начал допрос свидетелей по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

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Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета России начали допрос свидетелей по делу о взрыве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«На месте продолжает работать следственно-оперативная группа, к которой присоединились сотрудники Главного управления криминалистики СК России», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что сотрудники ведомства продолжают следственные действия.

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

По данным медицинских служб, Кириллов и его помощник погибли мгновенно после взрыва. В настоящее время их тела осматривают эксперты. Также специалисты просеивают снег с места происшествия, пытаясь обнаружить в нем остатки взрывчатки.

Ранее жильцы московского дома, где произошел взрыв, заявили о «нулевой» охране ЖК.

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