Медики раскрыли подробности гибели начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли мгновенно после взрыва возле дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«Смерть была мгновенной. Прибывшим врачам осталось только ее констатировать», — рассказал источник агентства.

В свою очередь, в оперативных службах корреспондентам сообщили, что детонировавшее взрывное устройство было начинено поражающими элементами. По информации журналистов, в настоящее время тела Кириллова и его помощника осматривают эксперты. Также специалисты просеивают снег с места происшествия, пытаясь обнаружить в нем остатки взрывчатки.

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Как пишет Reuters, украинские спецслужбы напрямую причастны к убийству Кириллова. Источники агентства уточнили, что в Киеве российского генерала считают «абсолютно законной мишенью».

Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ не исключили, что США могут быть причастны к убийству начальника войск РХБЗ.