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Жильцы московского дома, где произошел взрыв, заявили о «нулевой» охране ЖК

360.ru: жильцы ЖК, рядом с которым прогремел взрыв, заявили о нулевой охране

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Михаил Метцель/ТАСС

Охрана в московском жилом комплексе на Рязанском проспекте, где сегодня прогремел взрыв, практически отсутствовала. Камеры видеонаблюдения либо отсутствуют, либо дают картинку слишком плохого качества, заявили местные жители дома 360.ru.

«Фактически охраны нет, ходят подобия охранников. Видеокамеры не настроены и не подключены, в подсобных помещениях живут мигранты. УК, вероятно, сдает арестованные и не проданные кладовки застройщика для проживания», — рассказали жильцы дома, около которого устроили взрыв.

Въезд на подземную парковку, по их словам, никто не контролировал, жалобы на недостаточные меры по обеспечению безопасности не помогали. В качестве примера жители вспомнили случай 2021 года, когда в одном из домов ЖК взломали квартиру. Тогда, по словам очевидцев, выяснить ничего не удалось – камер либо не было, либо записи были непригодны из-за низкого качества. При этом жильцы рассказали, что за охрану платят порядка 2 млн рублей в месяц.

Взрыв около дома на Рязанском проспекте прогремел сегодня около 6:10 утра. Его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила, взрывное устройство было привязано к ручке электросамоката, который неизвестный припарковал около подъезда за несколько часов до случившегося. Жертвами происшествия стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Ранее в Госдуме назвали происшествие терактом.

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