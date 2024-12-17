Американцев попросили не стрелять в летающие объекты

Федеральное бюро расследований США обратилось к американцам с просьбой не светить лазерами и не стрелять в воздушные объекты, поскольку они могут быть пилотируемыми. Об этом сообщается на странице в соцсети X управления ФБР в Ньюарке в штате Нью-Джерси.

В заявлении говорится, что участились случаи, когда в глаза пилотов попадают лазерные лучи, потому что люди на земле думают, что видят беспилотные летательные системы. Также в ведомстве заявили об опасениях относительно возможного применения гражданами огнестрельного оружия по объектам, которые принимаются ими за БПЛА, но могут быть пилотируемыми самолетами.

«Могут быть опасные и возможно смертельные последствия, если пилотируемый летательный аппарат попадет под огонь по ошибке как БПЛА», — предупредили в ФБР.

Накануне портал War Zone сообщал, что в воздушном пространстве американского штата Огайо, рядом с военной базой, где размещается командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория ВВС, были замечены неизвестные беспилотники.

В конце ноября сообщалось, что над четырьмя авиабазами ВВС США в Великобритании заметили неопознанные беспилотники. В результате на авиабазы было отправлено 60 британских военнослужащих для управления системой противодействия БПЛА.

Ранее над тремя британскими авиабазами заметили неопознанные дроны.