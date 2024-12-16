Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над военной базой в США закрыли воздушное пространство из-за дронов

War Zone: над базой США в Огайо закрывали воздушное пространство из-за БПЛА

close
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

В воздушном пространстве американского штата Огайо, рядом с военной базой, где размещается командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория ВВС, были замечены неизвестные беспилотники. В связи с этим пространство было временно закрыто, сообщает портал War Zone.

Стоит отметить, что ФБР уже несколько недель получает сообщения от жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси, которые регулярно наблюдают в небе кластеры дронов. Установить происхождение этих беспилотников пока не удалось, и нет данных о том, что они представляют какую-либо угрозу.

«После того, как дроны были замечены над базой Райт-Паттерсон, было выдано уведомление для пилотов о закрытии воздушного пространства с вечера пятницы до утра субботы», — говорится в сообщении портала.

После истечения этого времени воздушное пространство над базой вновь было открыто.

В конце ноября сообщалось, что над четырьмя британскими авиабазами ВВС США заметили неопознанные беспилотники.

БПЛА заметили над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтуэлл в Норфолке и Фэрфорд в Глостершире. Он добавил, что полеты дронов могут быть частью «зловещего заговора».

На авиабазы было отправлено 60 британских военнослужащих для управления системой противодействия БПЛА. По их словам, замеченные дроны различались по внешнему виду и размеру.

Ранее иллюзионист объяснил появление неопознанных летающих объектов над базами США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами