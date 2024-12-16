Над военной базой в США закрыли воздушное пространство из-за дронов

В воздушном пространстве американского штата Огайо, рядом с военной базой, где размещается командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория ВВС, были замечены неизвестные беспилотники. В связи с этим пространство было временно закрыто, сообщает портал War Zone.

Стоит отметить, что ФБР уже несколько недель получает сообщения от жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси, которые регулярно наблюдают в небе кластеры дронов. Установить происхождение этих беспилотников пока не удалось, и нет данных о том, что они представляют какую-либо угрозу.

«После того, как дроны были замечены над базой Райт-Паттерсон, было выдано уведомление для пилотов о закрытии воздушного пространства с вечера пятницы до утра субботы», — говорится в сообщении портала.

После истечения этого времени воздушное пространство над базой вновь было открыто.

В конце ноября сообщалось, что над четырьмя британскими авиабазами ВВС США заметили неопознанные беспилотники.

БПЛА заметили над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтуэлл в Норфолке и Фэрфорд в Глостершире. Он добавил, что полеты дронов могут быть частью «зловещего заговора».

На авиабазы было отправлено 60 британских военнослужащих для управления системой противодействия БПЛА. По их словам, замеченные дроны различались по внешнему виду и размеру.

Ранее иллюзионист объяснил появление неопознанных летающих объектов над базами США.