Над четырьмя британскими базами ВВС США заметили неопознанные дроны

Над четырьмя британскими авиабазами ВВС США заметили неопознанные беспилотники. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на представителя командования ВВС США в Европе.

По данным источника издания, БПЛА заметили над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтуэлл в Норфолке и Фэрфорд в Глостершире. Он добавил, что полеты дронов могут быть частью «зловещего заговора».

На авиабазы было отправлено 60 британских военнослужащих для управления системой противодействия БПЛА. По их словам, замеченные дроны различались по внешнему виду и размеру.

По словам замминистра обороны Великобритании Марии Игл, британское правительство «принимает меры» для защиты персонала и баз. Она добавила, что стоящие за полетами БПЛА будут наказаны «по всей строгости закона». По мнению бывшего чиновника Пентагона Марка Кэнсиана, скорее всего, дроны сосредоточили внимание «на самых уязвимых зонах баз».

24 ноября на трех британских базах произошел такой же инцидент. В ВВС США не смогли подтвердить, что это были БПЛА противников.

Ранее военную базу США в Сирии обстреляли ракетами.