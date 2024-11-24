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Над тремя британскими авиабазами заметили неопознанные дроны

PA Media: над американскими базами в Великобритании заметили неизвестные БПЛА

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Над тремя американскими базами в Великобритании были замечены беспилотники. Об этом пишет издание PA Media.

По данным портала, беспилотники обнаружены в период с 20 по 22 ноября над Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также над военно-воздушными силами Фелтвелл в Норфолке.

В ВВС США не смогли подтвердить, что это были БПЛА противников. По данным портала, распознать их не удалось. Американские воздушные силы отказались от комментариев по поводу того, использовались ли какие-то средства для поражения. Однако они заверили, что будут защищать свои объекты.

Также корреспонденты добавили, что число беспилотных летательных аппаратов колебалось и они отличались по размерам и конфигурации.

До этого военная база Соединенных Штатов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, расположенная неподалеку от нефтегазового месторождения Коноко, подверглась ракетной атаке. По информации РИА Новости, по базе были выпущены три ракеты, из которых две взорвались неподалеку от нее.

Также сообщалось, что подверглась обстрелу американская военная база, расположенная возле нефтяного месторождения Аль-Омар.

Ранее ВС РФ ликвидировали пункт управления дронами под Красным Лиманом.

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