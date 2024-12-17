Прокурор попросил дать по пять лет каждому из трех адвокатов Навального

Адвокат Андрей Гривцов, представляющий интересы одного из адвокатов Алексея Навального, сообщил, что прокурор потребовал назначить от 5,5 года до 5 лет и 11 месяцев лишения свободы для каждого из троих подсудимых. Его слова передает РИА Новости.

«[Вадиму] Кобзеву прокурор попросил назначить 5 лет и 11 месяцев, [Алексею] Липцеру — 5 лет и 10 месяцев, [Игорю] Сергунину — 5 лет и 6 месяцев», — поделился Гривцов.

Кроме того, прокурор попросил на пять лет запретить подсудимым оказывать юридические услуги.

До этого Telegram-канал BRIEF (признан в РФ иностранным агентом) сообщал, что бывшие адвокаты Алексея Навального — Ольга Михайлова и Александр Федулов, покинувшие Россию, — внесены в список террористов и экстремистов.

2 февраля этого года МВД России объявило Александра Федулова в розыск. Также в розыск была объявлена и Ольга Михайлова.

Ранее адвокат Навального Александр Федулов уехал из России в Турцию.