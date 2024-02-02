Еще одного адвоката Навального* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск еще одного адвоката Алексея Навального (включен в РФ в список террористов и экстремистов) Александра Федулова. Об этом свидетельствует база данных МВД.

«Александр Федулов, 5.7.1987. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

При этом уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.

2 февраля также стало известно, что МВД РФ объявило в розыск адвоката Ольгу Михайлову, которая защищала Алексея Навального.

До этого стало известно, что Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение по делу об «экстремистском сообществе». Как сообщила защитница в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Следственный комитет выступил с обвинениями днем 16 января. Защитница подтвердила, что после арестов коллег 13 октября не стала возвращаться в Россию из-за рубежа.

В октябре 2023 года были арестованы трое адвокатов Навального — Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин.

Ранее адвокат Навального Александр Федулов уехал из России в Турцию.