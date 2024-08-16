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Адвокатов Навального внесли в перечень террористов и экстремистов

BRIEF: адвокаты Навального Михайлова и Федулов внесены в перечень террористов

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Пресс-служба Бабушкинского суда/РИА Новости

Бывшие адвокаты Алексея Навального – Ольга Михайлова и Александр Федулов, покинувшие Россию, – внесены в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается в Telegram-канале BRIEF.

«Уехавшие за границу адвокаты Навального Ольга Михайлова и Александр Федулов внесены в перечень террористов и экстремистов», — говорится в сообщении.

2 февраля этого года МВД России объявило Александра Федулова в розыск. Также в розыск была объявлена и Ольга Михайлова.

До этого стало известно, что Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение по делу об «экстремистском сообществе». Как сообщила сама юрист, Следственный комитет выступил с обвинениями днем 16 января.

По версии следствия, адвокаты Навального, «используя свой статус», передавали его письма из колонии соратникам. Обвинение отмечает, что таким образом Навальный продолжал осуществлять функции «руководителя экстремистского сообщества».

Ранее были арестованы два адвоката Навального.

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