ФАС выявила картельный сговор компаний по ремонту дорог на 15 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на сумму 15 млрд рублей в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

ФАС установила признаки нарушения законодательства в действиях компаний «ДорМост», «СтройЮгРегион» и «АНТ».

Эти организации, подчеркнули в ведомстве, заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 28 торговых процедурах по строительству, ремонту и реконструкции автодорог в Краснодарском и Ставропольском краях.

Участникам картельного сговора грозят оборотные штрафы, отметили в антимонопольной службе.

5 ноября ФАС сообщала, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выявила картель в Ульяновской области на сумму более 1 млрд рублей.

В октябре служба приняла решение, обязывающее фармацевтические компании «Аксельфарм» и «АКРИХИН», нарушившие закон о защите конкуренции, вернуть в бюджет 960,8 млн и 577,7 млн рублей соответственно.

Ранее ФАС начала проверки производителей сливочного масла из-за жалоб на рост цен.