В России выявили дорожный картель на 1,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выявила картель на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ». Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по ремонту дорог в Ульяновской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что общая сумма цен контрактов составила 1,2 млрд рублей. Если вину организаторов картеля установят, то им грозят оборотные штрафы, отметили в ФАС.

В конце октября ФАС признала фармацевтические компании «Аксельфарм» и «АКРИХИН» нарушившими закон о защите конкуренции. В службе заявили, что предприятия должны вернуть в бюджет 960,8 млн и 577,7 млн рублей соответственно.

Ранее вице-спикер Госдумы пожаловался в ФАС на стоимость «детских» тарифов такси.