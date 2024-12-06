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ФАС взялась за производителей сливочного масла

ФАС начала проверки производителей сливочного масла из-за жалоб на рост цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала проверки производителей сливочного масла на фоне массовых жалоб потребителей на рост цен. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла», — сообщили в ведомстве.

Эксперты ФАС проверяют версию о наличии картельного сговора производителей этого продукта. Внеплановые выездные проверки проходят на объектах семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.

Картель — форма монополистического объединения, члены которого сохраняют финансовую производственную самостоятельность, однако вступают в соглашение по вопросам ценообразования, сфер влияния, условий продаж и сбыта продукции и найма работников.

До этого в 21 регионе РФ были заключены соглашения по сдерживаю цен на сливочное масло.

По данным Росстата, в ноябре цены на сливочное масло еженедельно росли на 1,2–1,4%, по сравнению с уровнем 2023 года они выросли более чем на 20%.

Ранее стало известно, в какой стране G20 самое дешевое сливочное масло.

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