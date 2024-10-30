ФАС обязала две фармкомпании перечислить 1,5 млрд рублей в бюджет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала фармацевтические компании «Аксельфарм» и «АКРИХИН» нарушившими закон о защите конкуренции. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

«Организациям предписано перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 1,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По данным службы, фармацевтические компании ввели в оборот дженерики лекарственных препаратов «Руксолитиниб» и «Фордиглиф», оригиналы которых были защищены патентами до 2028 года. ФАС заявил, что «Аксельфарм» должна вернуть в бюджет 960,8 млн рублей, «Акрихин» — 577,7 млн рублей.

В пресс-службе компании «АКРИХИН» сообщили «Газете.Ru», что уважают интеллектуальную собственность третьих лиц.

«Мы не согласны с решением ФАС и будем обжаловать его в судебном порядке.На сегодняшний день ни одним вступившим в законную силу судебным актом не установлено нарушение исключительного права АстраЗенека АБ на изобретение при введении в гражданский оборот препарата Фордиглиф», — отметили в фармкомпании.

В июле ФАС России возбудила дело в отношении фармацевтической компании «Акрихин», которой инкриминируется нарушение закона «О защите конкуренции». «Акрихин» в апреле 2024 года вывела в оборот 22 партии лекарства для лечения сахарного диабета «Фордиглиф», которое является аналогом оригинального препарата «Форсига» англо-шведской компании AstraZeneca. Производитель «Форсиги» посчитал, что действия «Акрихина» нарушили действующий до 2028 года патент, там отметили, что нарушение патентных прав угрожает здоровью людей ради быстрой прибыли.

В августе же AstraZeneca оспорила патент на аналог своего препарата против онкологии «Тагриссо», который был зарегистрирован российской фирмой «Аксельфарм». Речь идет о препарате «Осимертиниб».

Ранее в ФАС раскрыли дорожный картель на 14,9 млрд рублей.