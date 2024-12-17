В Госдуме назвали терактом взрыв, убивший генерала Кириллова

Взрыв в Москве, в результате которого погиб руководитель войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, — это террористический акт, заявил в беседе с Lenta.ru замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Нужно отметить, что предстоит еще выяснить все обстоятельства произошедшего, но, на мой взгляд, очевидно, что это теракт. <...> Для меня вопрос: почему он был без госохраны?», — задался вопросом парламентарий.

Депутат отметил, что Кириллов участвовал в разработке новейших видов оружия и сделал много важного и полезного для России, и, по его мнению, должен был находиться под защитой Федеральной службы охраны.

Утром 17 декабря генерал Кириллов и его помощник погибли при взрыве у дома на Рязанском проспекте. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

Как пишет Reuters, ответственность за убийство Кириллова взяла на себя Служба безопасности Украины.

Ранее Медведев пообещал Киеву возмездие за смерть генерала Кириллова.