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Стало известно о плохом состоянии камер в московском ЖК, где прогремел взрыв

360.ru: жители заявили о плохом состоянии камер в ЖК, где погиб генерал Кириллов

В московском ЖК «Среда» на Рязанском проспекте камеры видеонаблюдения работают неудовлетворительно, качество видео получается крайне плохим. На эту проблему уже обращали внимание, но их так и не заменили, рассказала местная жительница 360.ru.

По словам женщины, происшествия в комплексе уже случались, однако камеры никак не помогали найти виновников. К примеру, пару лет назад во дворе напали на девушку, однако картинка с видео была такая некачественная, что преступника нашли только благодаря свидетелям. В ответ на предложение жителей УК менять камеры отказалась, из-за чего ситуация с безопасностью в ЖК хромала.

«Со времени сдачи ЖК камеры не менялись, и любые предложения, к сожалению, не были приняты», — пожаловалась женщина, подчеркнув, что жильцы готовы были помочь с этим.

Говоря о сегодняшнем взрыве, она рассказала, что сначала услышала сильный шум, напоминавший падение какого-то очень тяжелого предмета, и лишь потом узнала о случившемся.

Напомним, сообщалось, что силовики приступили к изучению видео с камер наблюдения около подъезда, где произошел взрыв, который унес жизнь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Уточняется, что мощность взрыва, который прогремел около 6:10 утра, составила от 200 до 300 граммов тротила. Взрывное устройство было привязано к ручке электросамоката, который неизвестный припарковал около подъезда за несколько часов до взрыва.

Сейчас на месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.

Ранее на случившееся отреагировала Мария Захарова.

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