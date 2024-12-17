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Стало известно, как подрывники могли следить за начальником войск РХБЗ

Baza: у следователей есть три версии того, как подрывники следили за Кирилловым

Сотрудники следственных органов рассматривают три версии того, как злоумышленники следили за убитым в Москве российским генералом Игорем Кирилловым. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным журналистов, самокат с взрывным устройством появился возле дома военнослужащего примерно в 4:00 мск. Но, так как детонация была произведена дистанционно, подрывникам надо было в режиме реального времени следить за тем, кто выходит из подъезда.

«Делать это они могли несколькими способами. Так, по одной из версий, слежка могла вестись из арендованной квартиры напротив, а подъезд просматривался из бинокля», — говорится в материале.

Из публикации следует, что сейчас следователи вместе с представителями управляющей компании и охранниками дома составляют список квартир, которые сдаются в аренду. В первую очередь они обращают внимание на квартиры, куда новые жильцы заселились в течение последних двух месяцев.

Вторая версия предполагает, что злоумышленники следили за Кирилловым из припаркованной во дворе машины. По третьей версии, они могли взломать установленные в доме камеры и с их помощью наблюдать за передвижениями генерала.

Игорь Кириллов был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ. Рано утром 17 декабря возле его дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, в результате которого погибли сам генерал и его помощник.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и позже заявил, что взрывное устройство было заложено в стоявший рядом с домом самокат. Мощность устройства составила от 200 до 300 граммов тротила.

Ранее журналисты узнали, кого следователи подозревают в убийстве Кириллова и его помощника.

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