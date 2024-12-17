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В стороне от Керченского пролива нашли пятна мазута

Аналитик Станичный: пятна мазута выявили в стороне от Керченского пролива

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пятна мазута общей площадью около 100 квадратных метров нашли юго-восточнее места крушения танкеров — в стороне от Керченского пролива. Об этом заявил заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный в беседе с ТАСС.

«Чуть юго-восточнее несколько пятен обнаружили. Где-то около 100 квадратных метров», — сказал он.

Станичный уточнил, что анализ снимков со спутников пока не дает возможность однозначно сказать, новые ли это пятна, поскольку фотографии невысокого разрешения.

Накануне сообщалось, что из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», по предварительным оценкам, вытекло в Черное море около 3,7 тысячи тонн мазута.

Танкеры потерпели крушение утром 15 декабря. Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Авария вызвала значительный разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. Специалисты применяют сорбенты и нефтеловушки для локализации загрязнения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Кубани ввели режим повышенной готовности.

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