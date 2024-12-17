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Стало известно, почему менеджеры и водители стали самыми востребованными в 2024 году

Специалист Данина: менеджеры и водители останутся востребованными в 2025 году

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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Менеджеры по продажам стали самыми востребованными специалистами на российском рынке труда в 2024 году, потому что функция продаж является ключевой для любого бизнеса. Об этом kp.ru рассказала главный эксперт по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

Кассиры и продавцы магазинов, которые также оказались в топе, являются представителями самой массовой профессии в стране, водители востребованы на фоне роста логистики, развития онлайн-торговли и услуг такси.

«Примечательно, что в этом году расширилось присутствие рабочих профессий среди самых востребованных. Это вызвано усиливающимся дефицитом кадров, отсутствием молодежи в этих профессиях, перетоком рабочей силы в сферу услуг и ту же логистику», — добавила Данина.

По ее словам, спрос на представителей этих профессий сохранится и в 2025 году.

Исследование российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru до этого показало, что продавец-консультант (769 тыс. вакансий), водитель (620 тыс.) и менеджер по продажам (868 тыс.) стали самыми востребованными специалистами в текущем году. Всего было проанализировано более 11 миллионов вакансий, размещенных в течение 2024 года. В пятерку самых востребованных профессий вошли операторы кол-центра и бухгалтеры.

Ранее россиянам назвали самые необычные вакансии для курьеров.

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